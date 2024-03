Gabriel Inocêncio entra com processo na Justiça contra o Santos; veja valor e detalhes

O lateral Gabriel Inocêncio entrou na Justiça cobrando valores do Santos. O defensor pede o pagamento de salários atrasados, férias proporcionais, pagamento de FGTS e verbas rescisórias.

Somando-se todos os valores cobrados pelo atleta, o montante final é de R$205.737,95. O processo corre na 5ª Vara Trabalhista de Santos.

O contrato de Inocêncio com o Santos encerrou-se em 31 de dezembro de 2023, sem o pagamento das verbas rescisórias. Não houve depósito do FGTS referente à dezembro, da segunda parcela do 13º salário de 2023 e das férias proporcionais.

Inocêncio disputou 25 partidas com a camisa alvinegra em 2023, sendo 14 deles como titular. O defensor, aliás, atuou entre os 11 inicias na derrota de 2 a 1 para o Fortaleza, revés que decretou o rebaixamento do clube para a Série B do Campeonato Brasileiro.

O lateral tinha o desejo de permanecer no Peixe para 2024, mas a nova diretoria e comissão técnica do clube optaram por não renovar com o atleta.

Com isso, Gabriel Inocêncio voltou ao Água Santa, onde se destacou no começo de 2023. Neste ano, ele soma nove partidas com a camisa do Netuno.

Dentro de campo, o Santos mira as suas atenções para o embate com o Red Bull Bragantino. O jogo será neste domingo, às 18 horas (de Brasília), no Nabi Abi Chedid, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.