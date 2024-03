Fluminense é campeão da Recopa com Arias herói e exorciza fantasma LDU

O Fluminense é campeão da Recopa Sul-Americana e exorciza o fantasma LDU depois de duas derrotas em finais para os equatorianos. O time tricolor contou com dois gols de Arias, venceu por 2 a 0 no Maracanã (após derrota por 1 a 0 na ida) e conquistou mais um título inédito para o clube.

O primeiro tempo foi dominado pelo Flu e teve confusão no final. O Tricolor controlou a posse de bola, mas teve dificuldade para criar chances reais de gol. A melhor oportunidade, com Martinelli, saiu de um erro da defesa da LDU. Os equatorianos se defenderam bem e seguraram o ritmo o máximo que puderam. No fim, depois de o árbitro dar apenas dois minutos de acréscimos, houve um princípio de confusão envolvendo comissões técnicas e jogadores, antes de os times irem para os vestiários.

O Fluminense melhorou no segundo tempo e conseguiu o resultado. Com várias mudanças no time, o Tricolor cresceu no jogo e passou a pressionar. Jhon Arias abriu o placar de cabeça e garantiu o título em cobrança de pênalti. Antes do segundo gol, o Flu ainda perdeu John Kennedy, expulso.

Esta foi a terceira final entre as equipes e a primeira com vitória do Flu. A primeira foi na Libertadores de 2008, com vitória da LDU. A segunda, no ano seguinte, valeu o título da Copa Sul-Americana - e os equatorianos levaram a melhor de novo.

O Fluminense volta a campo no próximo domingo (3). Já classificado às semifinais, o Tricolor enfrenta o Botafogo, pela última rodada da Taça Guanabara.

A LDU, por sua vez, só volta a campo na próxima segunda-feira (4). A equipe de Quito recebe o Macará, pela primeira rodada do Campeonato Equatoriano.

Faltou objetividade para o Fluminense no primeiro tempo

Como esperado, o Fluminense tomou a iniciativa no campo de ataque, mas faltou agressividade. Precisando de, ao menos, um gol, o Tricolor impôs seu estilo de jogo desde o início da partida, mas com dificuldades para criar. A LDU conseguiu neutralizar os cariocas nos primeiros minutos, apostando - sem sucesso - nos contra-ataques. Até os torcedores ficaram impacientes com a troca de passes sem objetividade dos anfitriões.

O Fluminense chegou com perigo em alguns cruzamentos. Sem sucesso nas jogadas pelo meio, o Tricolor só conseguiu assustar mesmo com a bola aérea. Na melhor chance do primeiro tempo, Martinelli ficou cara a cara com Domínguez na pequena área, mas o goleiro fez grande defesa.

Cano em ação durante Fluminense x LDU, duelo da Recopa Sul-Americana Imagem: DANIEL CASTELO BRANCO/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO

A arbitragem irritou torcedores, jogadores e a comissão técnica do Fluminense. As reclamações por conta da cera dos equatorianos explodiram quando Facundo Tello deu apenas dois minutos de acréscimos. Depois do apito final, as duas comissões técnicas invadiram o gramado e iniciaram um pequeno tumulto. Os tricolores queriam cobrar o árbitro, enquanto os equatorianos pareciam querer apenas esquentar - mais ainda - os ânimos.

Mudanças de Diniz acertaram o Fluminense no segundo tempo

John Kennedy deu energia para o ataque do Fluminense. O atacante entrou no lugar de Felipe Melo depois do intervalo e ajudou a equipe tricolor a finalizar. No entanto, os donos da casa continuaram com dificuldades de criar, e, mesmo com mais volume de arremates, o perigo não aumentou.

Diniz mexeu, e o Fluminense melhorou. O treinador apostou em Marcelo, Renato Augusto e Douglas Costa, a partir dos 20 minutos, e eles entraram bem, criando, aos poucos, um volume ofensivo que deixou a LDU desconfortável. A pressão resultou em um belo gol de Jhon Arias para abrir o placar.

John Kennedy foi expulso na sequência do primeiro gol. Em um lance de imprudência, o atacante do Flu deu um pisão no joelho de Zambrano. O árbitro mostrou o cartão vermelho direto.

Fluminense continuou em cima e foi premiado. Mesmo com um homem a menos, o Tricolor não abriu mão de atacar. Aos 40 minutos, Renato Augusto foi derrubado na área, e o árbitro marcou pênalti. Jhon Arias bateu muito bem e marcou o gol do título.

Lances importantes:

Salva Domínguez! Aos 11 minutos, Ganso fez cruzamento fechado e Mina cortou para trás. A bola passou pela defesa e chegou até Martinelli, que finalizou cara a cara com Domínguez, que fez grande defesa. Na sobra, o jogador do Flu fez falta no goleiro.

Para fora, Ganso! Aos 28 minutos, Arias dominou na direita e cruzou perto da pequena área. Ganso conseguiu cabecear entre dois defensores da LDU, mas mandou por cima do gol.

Pressão do Flu! Aos 29, após novo cruzamento, a bola sobrou com Cano, no limite da grande área. Praticamente sem ângulo, o argentino arriscou, mas viu Domínguez aparecer bem e fazer a defesa no cantinho.

Bateu fraco! Aos 38 minutos, Arias tocou para Samuel Xavier em velocidade. O lateral carregou até a linha de fundo e cruzou rasteiro para o meio da área. Cano dominou, mas a bola subiu. Na hora de chutar, o argentino não conseguiu acertar o arremate com força. Dominguez, bem posicionado, não teve problemas para defender.

Na rede pelo lado de fora! Aos 6 minutos do segundo tempo, após bate-rebate na área, a bola sobrou para John Kennedy, que bateu de primeira, cruzado, mas acertou a rede pelo lado de fora.

1x0! Samuel Xavier avançou pelo lado direito e cruzou na segunda trave, na medida para Jhon Arias, que subiu e cabeceou com estilo, no cantinho de Domínguez.

2x0! Aos 40 minutos, Valverde derrubou Renato Augusto no limite da grande área e o árbitro apontou para a marca da cal. Arias bateu bem o pênalti e garantiu o título do Flu.

FICHA TÉCNICA

Fluminense 2 x 0 LDU-EQU

Competição: Recopa Sul-Americana - jogo de volta

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Data e horário: 29 de fevereiro de 2024 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Cartões amarelos: Thiago Santos (FLU); Quintero, Jhojan Julio (LDU)

Cartões vermelhos: John Kennedy e Diogo Barbosa (FLU); Gabarinni (LDU)

Gols: John Arias, aos 30' e aos 43 minutos do segundo tempo.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Santos, Felipe Melo (John Kennedy) e Diogo Barbosa (Marcelo); André, Martinelli e Ganso (Renato Augusto); Jhon Arias, Keno (Douglas Costa) e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

LDU: Domínguez; Quintero, Adé, Mina e Quiñónez; Piovi, Zambrano (Estrada) e González (Alzugaray); Estupiñán (Jhojan Julio), Valverde (Villamil) e Jan Hurtado (Arce). Técnico: Adrián Gabbarini.

Veja os gols da vitória do Fluminense: