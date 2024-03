Fluminense supera retranca da LDU com dois de Arias e ganha Recopa pela primeira vez

O Fluminense, enfim, se vingou da LDU-EQU e ficou com o título da Recopa Sul-Americana. O Tricolor carioca fez 2 a 0 nos equatorianos, nesta quinta-feira, no Maracanã.

Os donos da casa sofreram com a retranca da LDU, mas chegaram aos gols do título no segundo tempo, com dois gols de Arias. O segundo foi marcado quando o Fluminense estava com um jogador a menos após a expulsão de John Kennedy.

O jogo

A LDU conseguiu avançar após os sustos. No entanto, os equatorianos não criaram perigo para Fabio. No melhor momento, Quiñonez chutou e viu a bola bater na zaga e ir pela linha de fundo. O Fluminense voltou a controlar o jogo e quase marcou aos 30 minutos, em chute de Cano que parou em Domínguez.

Na parte final, o Fluminense seguiu em busca do gol. Primeiro, Ganso obrigou Dominguez a espalmar para escanteio. Depois, Cano chutou em cima do goleiro equatoriano, que fez a defesa em dois tempos. A LDU ainda rondou a área tricolor, mas a partida continuou sem gols até o intervalo.

No segundo tempo, a LDU assustou com um minuto. Piovi fez boa jogada, entrou na área, mas viu Fabio se antecipar antes do chute para salvar os tricolores. Depois disso, o Fluminense passou a controlar a bola, mas só levou perigo em finalização de John. Kennedy na rede pelo lado de fora.

Com o passar do tempo, os donos da casa continuavam buscando o gol, fazendo a LDU recuar. Mesmo assim, o Fluminense seguia com dificuldade em criar bons lances. Só que de tanto insistir, os cariocas chegaram ao gol aos 30 minutos. Arias aproveitou cruzamento e cabeceou sem chance para Dominguez.

Só que o Fluminense teve um contratempo logo após o gol. Isso porque o atacante John Kennedy acabou expulso após pisar em Zambrano. Com isso, os tricolores passaram a atuar com um jogador a menos.

Mesmo em desvantagem numérica, os cariocas continuaram tendo o domínio da partida. O Fluminense foi premiado aos 44 minutos, quando Renato Augusto foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Arias cobrou com categoria para marcar o gol do título do Fluminense e dar números finais no Maracanã.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE 2 X 0 LDU-EQU

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 29 de fevereiro de 2024 (Quinta-feira)



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Facundo Tello (Argentina)



Assistentes: Ezequiel Brailovsky (Argentina) e Gabriel Chade (Argentina)



VAR: Mauro Vigiliano (Argentina)

Cartões amarelos: Thiago Santos e Cano (Fluminense); Quintero e Julio (LDU)



Cartões vermelhos: John Kennedy, Diogo Barbosa e Samuel Xavier (Fluminense)



GOLS: Arias, aos 30? e 44? do segundo tempo (Fluminense)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Santos, Felipe Mello (John Kennedy) e Diogo Barbosa (Marcelo); Martinelli, André, Paulo Henrique Ganso (Renato Augusto) e Jhon Arias; Keno (Douglas Costa) e Germán Cano



Técnico: Fernando Diniz

LDU: Alexander Domínguez; José Quintero, Ricardo Adé, Richard Mina e Leonel Quiñónez; Óscar Zambrano (Estrada), Ezequiel Piovi, Jefferson Valverde (Villamil) e Sebastián González (Alzugaray); Luis Estupiñán (Jhojan Julio) e Jan Hurtado (Arce)



Técnico: Adrián Gabbarini