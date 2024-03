Ele queria os melhores do mundo e conseguiu: como é o cartola Beckham

Como jogador, David Beckham era habilidoso, especialista em lançamentos e chutes à longa distância e irreverente — ele marcou a história do Manchester United nos anos 90. E como cartola, como será que o britânico se comporta? O UOL esteve em Fort Lauderdale, a casa provisória do Inter Miami, e conta os detalhes a seguir.

Após encerrar a carreira como jogador nos Estados Unidos, David Beckham decidiu investir no futebol, sua grande paixão. Ele anunciou, então, a criação do Inter Miami em 2018.

Comprar e montar um time do zero nunca foi suficiente para Beckham. Ele queria ter os melhores jogadores do mundo em seu elenco e por que não Lionel Messi? Parecia algo impossível, mas o britânico surpreendeu — assim como deixava todos de boca aberta na época em que era jogador — e conseguiu trazer a estrela argentina ao Inter Miami.

"Quando nós começamos esta jornada, eu, Jorge Mas (coproprietário do Inter Miami) e David Beckham, tínhamos esse objetivo de ter os melhores de todos os tempos. E hoje em dia, não temos apenas Lionel Messi, temos também Sergio Busquets, Jordi Alba e Luis Suárez", comentou Xavier Asensi, diretor de negócios do Inter Miami.

Beckham durante apresentação de Suárez no jogo de abertura da temporada da MLS Imagem: Mike Ehrmann/Getty Images

Ainda segundo o dirigente, Beckham sempre quis transformar o status de Miami. O cartola enxerga um futuro em que a cidade é sempre lembrada quando futebol norte-americano é mencionado. Tudo graças ao clube que ele montou na região.

"A aspiração de David Beckham, junto com Jorge Mas e todos nós daqui do time, é que quando as pessoas pensem em futebol nos Estados Unidos, elas relacionem a Miami. E eu acho que podemos dizer com orgulho que nós alcançamos esse alvo", citou Asensi.

Apenas seis anos depois de anunciar a compra e criação de um time, Beckham conseguiu um elenco estrelado e colocou um alfinete no mapa turístico da Flórida. Agora, além da viagem para parques da Disney, compras e praias de Miami, os turistas passaram a ter os jogos do Inter Miami no roteiro de atrações imperdíveis.

Celebridade

Beckham não é um cartola qualquer. Afinal, ele é um ídolo do futebol mundial. Reconhecido por todos facilmente, o britânico ganha os holofotes e é ovacionado assim que pisa no gramado do Chase Stadium, a arena provisória do Inter Miami.

Presente no duelo de abertura da temporada da Major League Soccer, Beckham foi "disputado" pelos torcedores que lotaram a arquibancada para ver Inter Miami x Real Salt Lake na semana passada. Todos queriam ao menos um tchauzinho e ele, simpático, distribuiu sorrisos e acenos até chegar na área VIP e se encontrar com o amigo Will Smith — ele mesmo, o ator de Hollywood.

Por falar em Hollywood, os jogos do Inter Miami são quase sempre estrelados. Não à toa, o clube oferece um camarote especial às celebridades — muitos amigos de Beckham por sinal, mas há também outros VIPs que foram atraídos pela presença de Lionel Messi, a contratação bombástica do cartola.