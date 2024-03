Cristiano Ronaldo é suspenso por gesto obsceno em resposta a gritos de 'Messi'

O atacante Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, foi suspenso por um jogo pelo Comitê Disciplinar da Federação Saudita de Futebol pelos gestos obscenos aos torcedores do Al-Shabab, no último domingo, em partida do Campeonato Saudita. A ação ocorreu como forma de resposta aos gritos de "Messi", seu principal rival no futebol.

Além da suspensão, o jogador sofreu uma multa de 10 mil riais sauditas (em torno de 13 mil reais). O Al-Nassr também terá que pagar 20 mil riais sauditas (46 mil reais) ao Al-Shabab, como forma de compensação aos custos do processo.

O confronto que causou a punição terminou com vitória do Al-Nassr por 3 a 2 e o último gol foi marcado nos minutos finais pelo meia brasileiro Anderson Talisca.

Segundo o site Al-Riyadiya, Cristiano relatou em carta ao Comitê que o gesto é uma comemoração comum na Europa e afirmou que não tinha a intenção de ofender os torcedores.

"Respeito todos os clubes e este gesto, no futebol europeu, significa uma demonstração de força e de vitória, não é algo obsceno", começou. "Estamos habituados a fazer este gesto na Europa", acrescentou.

Em comunicado oficial, o Comitê diz ter analisado a denúncia, ouvido a justificativa de Ronaldo e ter visto as imagens da transmissão oficial para dar a punição.

Com o desfalque do português, o Al-Nassr enfrenta o Al-Hazem nesta quinta-feira, às 14h (horário de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Saudita.