Corinthians tem retrospecto positivo contra São Bernardo, mas recorte recente preocupa; veja

O Corinthians terá pela frente o São Bernardo pela segunda fase da Copa do Brasil. O confronto está programado para acontecer na primeira quinzena de março, com mando da equipe do ABC. Empate leva a eliminatória para as penalidades máximas.

O Corinthians, de forma geral, tem retrospecto positivo diante do Bernô. O Timão tem quatro triunfos no confronto direto, contra três do São Bernardo, além de um empate. O Alvinegro marcou 11 tentos nesse recorte e sofreu seis.

Apesar do saldo positivo, o Corinthians vem de duas derrotas para a equipe comandada por Márcio Zanardi. Ambas ocorreram pelo Campeonato Paulista, no estádio 1º de Maio.

Em 2023, o Timão comandado por Fernando Lázaro perdeu por 2 a 0 para o São Bernardo, com gols de Vitinho e João Carlos Ferreira. Já neste ano, a derrota foi mais doída: os comandados de Mano Menezes foram derrotados por 1 a 0, mesmo jogando por 75 minutos com um homem a mais. O tento solitário foi anotado por Silvinho.

Para superar o adversário que vem sendo uma pedra no sapato, o Corinthians conta com o bom início do técnico António Oliveira. O português deu confiança ao vestiário e trouxe mais organização nas diferentes fases do jogo.

Desde que António chegou, o Corinthians acumula três vitórias, um empate e uma derrota.

Veja os jogos entre Corinthians e São Bernardo: