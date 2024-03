Corinthians realiza treino com foco em bolas paradas e tática, nesta quinta-feira

Na manhã desta quinta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, o Corinthians promoveu o penúltimo treinamento de preparação para o duelo diante do Santo André, na Neo Química Arena, pela 11ª rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.

Após ativação física na academia e aquecimento, o elenco foi dividido em dois grupos. O auxiliar Diego Favarin, no Campo 2, comandou o treinamento de bolas paradas defensivas. Já no Campo 3, o técnico António Oliveira realizou uma atividade tática.

Após todos os jogadores participarem dos dois trabalhos, houve um enfrentamento em campo reduzido.

Treino de olho na próxima rodada do Paulistão! ?? ? Santo André

? 16h

?? Neo Química Arena ? Rodrigo Coca#VaiCorinthians pic.twitter.com/qHh5IioEtH ? Corinthians (@Corinthians) February 29, 2024

Recuperando-se de artroscopia no joelho, o lateral esquerdo Diego Palacios segue afastado das atividades com o restante do elenco.

Quarto colocado no Grupo C, o Corinthians mantém briga por uma vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista. O próximo duelo do alvinegro é contra o Santo André, neste sábado, às 16h (de Brasília), em Itaquera. Nesta sexta-feira, o Timão realizará último treinamento antes da partida.