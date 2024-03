Corinthians planeja fazer dois amistosos caso seja eliminado do Paulistão

Caso não se classifique para o mata-mata do Campeonato Paulista, o Corinthians planeja fazer dois amistosos no período sem jogos oficiais, com a diretoria estudando as possibilidades juntamente com a comissão técnica.

Conforme apurado, a tendência é que ambos duelos sejam realizados fora do estado de São Paulo, atendendo a proposta de fidelizar o Fiel Torcedor.

Ainda existe a possibilidade dos amistosos não serem no Brasil. A decisão sobre o local dos possíveis encontros, assim como os adversários, não está definida.

Na lanterna do Grupo C, o Corinthians está com dez pontos, quatro a menos que Inter de Limeira e Mirassol, respectivamente segundo e terceiro colocados. O Timão, portanto, precisa vencer os dois jogos e torcer para os rivais de chave não triunfarem.

Em seu próximo compromisso, o time de António Oliveira encara o Santo André pela 11ª rodada do Paulistão. A bola vai rolar às 16h (de Brasília) desse sábado, na Neo Química Arena.