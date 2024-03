Corinthians apresenta nova proposta à Caixa para quitação do estádio

O Corinthians formalizou uma nova proposta à Caixa Econômica Federal para quitar totalmente a Neo Química Arena. O banco já sinalizou positivamente para a oferta, e agora a negociação está em trâmite nos devidos órgãos de controle.

A reportagem apurou que os setores jurídico e financeiro do clube se reuniram com representantes da Caixa na última segunda-feira para oficializar a proposta, que não tem qualquer relação com o naming rights do estádio, como foi feito na oferta formalizada pela gestão de Duilio Monteiro Alves.

O valor atual da dívida do Corinthians com a Caixa é de R$ 706 milhões. Segundo o acordo vigente, apenas a partir de 2025 a agremiação passaria a amortizar o valor principal da dívida, pagando apenas juros até lá.

A princípio, enquanto não há uma definição em relação à nova proposta, está definido que o Corinthians pagará ao banco em março mais uma parcela referente a juros, de R$ 25 milhões.