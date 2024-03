André prega foco no título da Recopa para o Fluminense

O Fluminense busca seu primeiro título na temporada nesta quinta-feira. Os tricolores encaram a LDU-EQU, no Maracanã, pela Recopa Sul-Americana.

O volante André afirmou que a equipe está focada no título e confia no apoio da torcida para chegar à vitória. "É a primeira grande decisão do ano. No primeiro jogo lutamos bastante em busca do resultado, mas nada de diferente do ano passado. Vamos jogar com a ajuda da nossa torcida, com Maracanã lotado. O time se preparou bem nesse período. Temos tudo para buscar essa taça inédita"

Na partida de ida a LDU levou a melhor na altitude de Quito e venceu por 1 a 0.

O Fluminense precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar o troféu. Um triunfo por um gol levará a decisão para os pênaltis.

A bola vai rolar no Maracanã a partir das 21h30 (de Brasília).