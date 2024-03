Abel revela desafio feito a Weverton e defende goleiro de eventuais erros: "Responsabilidade minha"

Após a vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre a Portuguesa, no Estádio do Canindé, o técnico Abel Ferreira revelou um desafio feito ao goleiro Weverton e chamou a responsabilidade por eventuais erros do camisa 21.

"O culpado sou eu porque falo para sair em todas e se errar a responsabilidade é minha. Quando tentamos inovar, ser melhores, há sempre um processo de aprendizagem. Hoje ele fez exatamente o que eu pedi: uma ele saiu e acertou e na outra errou. É isso que eu quero que ele faça: utilize a altura e envergadura que tem. O único jogador que pode jogar com a mão dentro da área é o goleiro e nós temos que ter essa vantagem. Estou a desafiá-lo a arriscar, a sair", disse Abel.

"A forma tática, coragem de sair e arriscar é responsabilidade minha. Agora é um processo que ele vai ser bom goleiro, como já era, e fazer um upgrade para ele ser mais um elemento e nos ajudar sobretudo no jogo aéreo. Não é só a Portuguesa, todas as faltinhas no meio campo, os adversários tem colocado na área e nosso goleiro tem que dar esse passo a frente. É um processo, e aprendizagem é natural que possa haver um ou outro errou ou um ou outro acerto", seguiu.

O jogador tem sido constantemente criticado neste início de temporada. A primeira motivação foi o fato de não ter defendido nenhuma penalidade na decisão da Supercopa Rei, oportunidade em que o Verdão foi vice-campeão diante do São Paulo.

Depois, Weverton foi vilão no empate por 2 a 2 com o Corinthians. O Alviverde vencia por 2 a 0 e sofreu a igualdade. O último gol foi um de falta de Rodrigo Garro, no qual Weverton "desistiu" da bola e viu o rival arrancar dois pontos do Verdão na Arena Barueri.

Enquanto isso, contra a Portuguesa, o camisa 21 fez algumas defesas para garantir a baliza a zero, mas quase entregou um gol para a Lusa no primeiro tempo. Depois de cobrança de falta na área, o goleiro espalmou para trás e por pouco não fez contra. Na sequência, se recuperou no lance e mandou para escanteio.

Com crédito e confiança de Abel Ferreira, Weverton segue no time titular do Palmeiras. O Verdão entra em campo no próximo domingo para clássico contra o São Paulo. A bola rola às 20 horas (de Brasília), no Morumbis. Com 24 pontos, o Alviverde é líder geral do Paulistão.