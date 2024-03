Abel projeta clássico contra o São Paulo, mas descarta vingança por Supercopa

Depois da vitória por 2 a 0 sobre a Portuguesa, no Canindé, o Palmeiras passa a se preparar para o clássico contra o São Paulo, que acontece neste domingo (3), no MorumBis. O técnico Abel Ferreira projetou o Choque-Rei, mas descartou um sentimento a mais pelo vice-campeonato da Supercopa, no início de fevereiro.

"Não é um jogo como qualquer outro. Aquele foi um jogo que o São Paulo foi mais competente nos pênaltis e ganhou de forma justa. Faz parte do passado. Sim, é uma equipe histórica, com peso terrível, contra o Palmeiras joga sempre na sua máxima força e consegue ser consistente. Particularmente não tenho tido muita sorte contra o São Paulo. Desde que sou treinador, acho que é a equipe que mais vence nossa equipe, tirando a Libertadores e outro momento. É um Choque-Rei, na casa deles", disse Abel.

"Sim, vale três pontos, mas uma coisa é o que se passou e agora temos outro jogo. Para as torcidas vale mais do que isso, mas vamos nos preparar, eles vão vão entrar na máxima força, ligados, como tem sido os confrontos. E, nós vamos procurar fazer um jogo consistente para que o Palmeiras possa ganhar porque esse é nosso intuito. É sempre um jogo difícil", seguiu.

Desde outubro de 2020, quando Abel Ferreira assumiu o Verdão, aconteceram 21 Choques-Reis, com sete vitórias palmeirenses, sete empates e sete derrotas

No dia 4 de fevereiro, as equipes se enfrentaram no Mineirão, em duelo que colocou frente a frente o campeão do Brasileirão (Palmeiras) e da Copa do Brasil (São Paulo) da última temporada. Depois de um 0 a 0 no tempo normal, o Tricolor levou a melhor nos pênaltis, por 4 a 2. Esse, portanto, será o segundo Choque-Rei da temporada, com onze jogos disputados até aqui.

O Palmeiras, que venceu o Santos e empatou com o Corinthians, busca melhorar seu aproveitamento em clássicos. A equipe de Abel Ferreira, com 24 pontos, já está nas quartas de finais do Campeonato Paulista desde a última rodada.

Além disso, com a vitória sobre a Portuguesa, garantiu o primeiro lugar do Grupo B e assumiu aponta na classificação geral. Por outro lado, o São Paulo ainda não se garantiu na próxima fase. O Tricolor é líder do Grupo D, com 18 pontos.

