Weverton é o craque do Palmeiras na vitória contra a Lusa; veja notas

O Palmeiras venceu a Portuguesa por 2 a 0, hoje (28), no Canindé, em jogo atrasado da 5ª rodada do Campeonato Paulista. O goleiro Weverton foi eleito o melhor em campo, de acordo com as notas da plataforma Footstats - ele ficou com a nota 8,3. Outro destaque positivo foi Gabriel Menino, que entrou no segundo tempo e ficou com 7,3.

O pior desempenho foi do meio-campista Zé Rafael, que ficou com a nota 5,8. Ele e Piquerez foram os únicos palmeirenses que não conseguiram nota 6. O lateral uruguaio ficou com 5,9.

Veja as notas do Palmeiras:

Weverton: 8,3

Marcos Rocha: 6,3

Luan: 6,6

Murilo: 6,1

Piquerez: 5,9

Gabriel Menino: 7,3

Lázaro: 6,7

Breno Lopes: 6,2

Flaco López: 6,3

Rony: 6,0

Richard Ríos: 6,4

(Aníbal Moreno): 6,8

(Caio Paulista): 6,3

(Endrick): 6,2

(Zé Rafael): 5,8

(Raphael Veiga): 6,4

Veja as notas da Portuguesa:

Thomazella: 4,5

Douglas Borel: 5,6

Pedro Henrique: 4,8

Quintans: 5,6

Robson: 6,5

Patrick: 5,8

Tauã: 6,4

Dudu: 5,6

Henrique Dourado: 6,0

Victor Andrade: 5,6

Rone: 6,0

(Talles): 5,2

(Eduardo Diniz): 6,4

(Ricardinho): 5,6

(Giovanni Augusto): 5,1

(Maceió): 5,6