Volta de Pedro Raul e Coronado ampliam leque de opções para António no Corinthians

O técnico António Oliveira deve ter duas novidades para o jogo contra o Santo André, que acontece neste sábado (2), na Neo Química Arena, pela penúltima rodada do Campeonato Paulista. O atacante Pedro Raul e o meia Igor Coronado treinaram normalmente com o grupo na última terça-feira e devem ficar à disposição do Corinthians.

Pedro desfalcou o Timão nas últimas quatro partidas em virtude de uma lesão muscular, mas já está recuperado. Por sua vez, Coronado vinha buscando adquirir melhores condições físicas para enfim fazer sua estreia pela equipe.

Com a provável presença da dupla, António terá mais opções para escalar o Corinthians na reta final do Paulistão. O treinador chegou a utilizar Yuri Alberto e Pedro Raul como dupla de ataque na vitória sobre a Portuguesa, na estreia, mas não conseguiu repetir o esquema por conta da lesão do centroavante.

Já Igor Coronado pode ser uma nova alternativa ao meio de campo do time. Com Raniele e Maycon mais recuados, o atleta pode se dividir com Rodrigo Garro na armação de jogadas da equipe. Após vários anos no Al-Ittihad, da Arábia Saudita, ele foi contratado sob grande expectativa da torcida.

Além dos dois jogadores, António Oliveira terá o retorno do goleiro Cássio, que cumpriu suspensão na última rodada e pode voltar à corintiana. O titular nos últimos dois jogos foi Carlos Miguel.

Com novas opções, o Corinthians tem uma chance remota de classificação à próxima fase do Estadual, mas promete lutar até o fim. A equipe está na lanterna do Grupo C, com dez pontos, quatro de diferença para Mirassol e a Inter de Limeira, que tem um jogo a menos.

O Timão, inclusive, pode ser eliminado sem nem entrar em campo, caso a Inter vença o São Paulo nesta quarta-feira, em duelo atrasado pela quinta rodada do torneio.

