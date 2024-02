Titular na temporada, Félix Torres lidera estatísticas no Corinthians

O zagueiro Félix Torres mal chegou e já ganhou enorme responsabilidade no Corinthians. Com menos de dois meses completos defendendo o clube, o equatoriano se firmou como titular da equipe e já virou um trunfo importante para a defesa corintiana.

Anunciado no dia 14 de janeiro deste ano, Félix atuou nas 11 partidas disputadas pelo Timão nesta temporada, todas como titular. E mais: ele esteve em campo durante os 90 minutos de todos estes jogos. Ou seja, em todos os minutos do Corinthians em 2024, o defensor jogou.

Peça importante da equipe, o jogador lidera as estatísticas defensivas do time na temporada atual. De acordo com os dados divulgados pelo Sofascore, ele é o atleta do Timão com maior número de ações defensivas (76) e recuperações de bola (52).

Além disso, Félix Torres já soma 20 desarmes e 12 interceptações, detém 86% de acerto nos passes e venceu 65% dos duelos aéreos que disputou.

O equatoriano chegou para fazer dupla com Lucas Veríssimo, mas ganhou ainda mais protagonismo com a repentina saída do zagueiro durante a pré-temporada. A permanência definitiva do atleta era dada como certa, mas ele recebeu uma oferta do Al-Duhail, do Catar, e decidiu seguir novos rumos.

Félix, portanto, tem dividido espaço na zaga com Gustavo Henrique, que também chegou há pouco tempo e tomou o lugar de Caetano.

Com Félix à disposição, o Corinthians entra em campo só no próximo sábado (2), contra o Santo André, na Neo Química Arena, pela penúltima rodada do Campeonato Paulista. O time vive situação delicada no Estadual e ocupa a lanterna do Grupo C, com 10 pontos e risco de não se classificar à próxima fase da competição.

