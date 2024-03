Seleção número 1 do mundo, Suécia escapa do rebaixamento após 5 a 0

Seleção número 1 do mundo, a Suécia escapou do rebaixamento na Nations League de futebol feminino com uma vitória de 5 a 0 sobre Bósnia e Herzegovina nesta quarta-feira (28) em Estocolmo.

Desde o bronze na Copa do Mundo em agosto do ano passado, a seleção sueca não se classificou para os Jogos Olímpicos de Paris e viveu momentos de tensão no torneio continental.

Johanna Rytting Kaneryd da Suécia disputa a bola com a bósnia Ena Šabanagić durante partida pela Nations League em Estocolmo Imagem: Iwi Onodera/UOL

A Suécia bateu a Bósnia e Herzegovina somando 10 gols entre os jogos de ida e volta, garantindo a permanência na liga A. O time bósnio arriscou pouco e não deu trabalho para a goleira Zecira Musovic.

Mesmo com uma escalação que priorizou os novos talentos, a Suécia dominou o jogo, com destaque para Rosa Kafaji de 20 anos, que marcou seu primeiro gol pela seleção após driblar a goleira adversária.

Rosa Kafaji fez seu primeiro gol com a camisa da Suécia Imagem: Iwi Onodera/UOL

Ficha técnica

Suécia 5 x 0 Bósnia e Herzegovina

Competição: UEFA Nations League

Data e hora: 29 de fevereiro de 2024, às 14h30 (de Brasília)

Local: Estocolmo (SUE)

Cartões amarelos: Aleksic (SUE)

Cartões vermelhos: -

Gols: Vinberg (26'), Blackstenius (44'), Kafaji (45'+1), Angeldahl (82'), Hammarlund (89')

Jogadora bósnia Marija Aleksić cai durante disputa com a sueca Kosovare Asllani durante jogo pela Nations League em Estocolmo Imagem: Iwi Onoderal/UOL

Suécia: Muzovic, Björn, Nildén, Rybrink, Angeldahl, Bennison, Vinberg, Janogy, Blackstenius, Anvegård, Kafaji. Técnico: P. Gerhardsson

Bósnia e Herzegovina: Hasanbegovic, Krso, Hasanbegovic , Milinkovic, Sliskovic, Spasojevic, Sabanagic, Nikolic, Aleksic, Gacanica, Jelcic. Técnico: S. Hurem