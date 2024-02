STJ define data para decidir se Robinho cumpre pena por estupro no Brasil

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu para o dia 20 de março o julgamento do processo de Robinho. O ministro Francisco Falcão será o relator do caso.

A Corte Especial vai decidir se o ex-jogador cumpre a pena por estupro no Brasil, conforme pedido da justiça italiana.

Robinho foi setenciado por nove anos de prisão na Itália pelo crime de estupro contra uma mulher albanesa, numa boate em Milão, em 2013. Na época, ele defendia o Milan.

Recentemente, o ex-jogador esteve presente em churrasco no CT do Santos. Em nota, o Peixe confirmou a presença dele para acompanhar o filho do sub-17 , em exame médico. O clube, assim, negou convite e disse que ele não participou da confraternização.

Apesar de condenado, Robinho está em liberdade pelo fato de não poder ser extraditado. O Ministério Público Federal (MPF) defende que ele cumpra a pena no Brasil, argumentando que todos os requisitos legais para isso já ocorreram.