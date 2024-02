James volta ao São Paulo após 13 dias; relembre o passo a passo da crise

James Rodríguez está à disposição do técnico Thiago Carpini e deve reestrear pelo São Paulo na noite de hoje (28) contra a Inter de Limeira. Em 13 dias, o colombiano foi de aguardando rescisão de contrato a um pedido de desculpas para seguir no clube.

O que aconteceu

Dos 13 dias, James passou metade do tempo decidido e a outra metade repensando. O estafe do jogador aconselhou o colombiano a permanecer no São Paulo mesmo com uma proposta do futebol sul-americano em mãos.

Para sair do Tricolor, James teria que ficar mais longe da família e o meia não queria isso. Os mercados mais interessados no jogador e com janelas ainda abertas, como Turquia e Rússia, ficavam do outro lado do oceano, muito mais distantes da Colômbia.

A primeira ação de James quando decidiu ficar foi chamar Rafinha e pedir ajuda. O lateral foi fundamental na contratação de James e novamente fez a ponte para que o colombiano se reunisse e pedisse desculpas.

O técnico Thiago Carpini ficou surpreso e elogiou muito o pedido de desculpas partindo de um atleta do tamanho de James. O comandante queria utilizar o colombiano desde que chegou, mas nunca teve o aval do atleta para relacioná-lo.

Relembre o passo a passo do caso

James pediu para deixar o clube no dia 7 de fevereiro. O colombiano se reuniu com a diretoria e avisou do seu desejo.

O São Paulo aceitou rescindir o vínculo. O clube ficou, então, de acertar com o atleta a questão financeira.

O Tricolor aguardava a chegada dos empresários de James para definir a saída. A reunião, porém, não chegou a acontecer.

James seguiu treinando normalmente. A entrega do meia nas atividades e pontualidade mesmo neste período foi bem vista internamente.

O colombiano fazia todas as atividades, mas ficava fora dos trabalhos táticos. Até por isso, sua condição física hoje é melhor do que a condição que estava quando decidiu deixar o clube.

Com o passar das semanas, James repensou a decisão de sair. O atleta estava chateado com a falta de oportunidades e com a dívida que o Tricolor tem com ele referente a luvas contratuais.

O fechamento das janelas de transferências internacionais também pesou. As janelas da Turquia e Rússia foram as últimas a fecharem, dias 9 e 22 de fevereiro, respectivamente.

Outro fator foi a expectativa criada pelo próprio James em sua chegada ao clube. Em conversas internas antes da contratação, James falou sobre sua vontade de ser protagonista do São Paulo na conquista de títulos, mas ficou incomodado em não entrar por nem um minuto na Copa do Brasil, título inédito.

No último dia 20, James se desculpou e pediu para seguir no clube. O meia chamou uma reunião com líderes de elenco, com o técnico Thiago Carpini e diretores para pedir desculpas por não ter viajado para a Supercopa e falou sobre sua vontade de ficar e 'dar certo' no São Paulo.

