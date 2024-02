Santos negocia com Corinthians para usar Neo Quimíca Arena no mata-mata do Paulistão

O Santos está negociando uma parceria com o Corinthians para poder utilizar a Neo Quimíca Arena durante as quartas de final do Campeonato Paulista. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Leo Fontes e confirmada pela reportagem.

A negociação acontece após o Santos ver como sucesso o uso do Morumbis, estádio do São Paulo, no confronto contra o São Bernardo, no último domingo. Na vitória por 2 a 1, o Alvinegro Praiano levou mais de 50 mil torcedores e acumulou uma renda superior aos 2 milhões de reais.

Os presidentes de Santos e Corinthians vêm mantendo boa relação desde que iniciaram seus mandatos neste ano. Augusto Melo chegou até mesmo a comparecer na cerimônia de posse do Marcelo Teixeira.

O Corinthians vive momento complicado no Estadual e, mesmo que consiga a classificação para a próxima fase, não poderá mandar as quartas de final em casa, já que não tem mais chances de garantir a primeira colocação do Grupo C.

Já classificado para as quartas de final, o Santos ainda espera por seu adversário, que será Portuguesa, Ituano ou Santo André. O confronto eliminatório está marcado inicialmente para o dia 17 de março.