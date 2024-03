Recuperado de lesão, Bruno Marques é avaliado no Santos e pode ser inscrito na próxima fase do Paulista

O Santos pode ter uma novidade na próxima fase do Campeonato Paulista. Recuperado de uma lesão na posterior da coxa esquerda, o atacante Bruno Marques participou do treino com o grupo nesta quarta-feira, no CT Rei Pelé, e está sendo avaliado pela comissão técnica de Fábio Carille.

Revelado pelo Peixe, o jogador estava emprestado ao Marítimo, de Portugal, mas o time da Vila Belmiro solicitou seu retorno antes mesmo do fim do acordo.

Agora, ele tem trabalhado com o elenco e, se corresponder, pode ser inscrito no mata-mata do Paulista. Após o início da fase eliminatória, os clubes classificados podem fazer até quatro mudanças na relação. O goleiro Gabriel Brazão e o lateral Jorge aguardam para serem incluídos na lista pelo Peixe, que já garantiu sua vaga.

Bruno Marques, de 1,93 m de altura, retorna ao Santos após ficar praticamente dois anos no futebol português. Lá, o atacante defendeu o Arouca e o Marítimo, somando quatro gols em 45 jogos disputados.

Se juntando ao plantel alvinegro, o centroavante disputará posição com Morelos, Willian Bigode e Furch. O atleta de 24 anos foi comprado pelo Peixe em 2021, após um período de empréstimo no clube.

Conhecido pelo jogo aéreo, Bruno Marques, ou Bruninho, como é conhecido, marcou quatro gols em 33 partidas com a camisa do Santos. Seu contrato com o time se estende até o final deste ano.