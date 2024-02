Portuguesa x Palmeiras: onde assistir e horário do jogo pelo Paulistão

Do UOL, em São Paulo

Portuguesa e Palmeiras se enfrentam hoje (28), às 19h30 (de Brasília), no Canindé, em jogo atrasado pela 5ª rodada do Campeonato Paulista.

A partida terá transmissão da TNT (TV fechada) e do HBO Max (streaming). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Palmeiras está invicto e já classificado para as quartas de final do Paulistão. O time de Abel Ferreira lidera o Grupo B com 21 pontos e tem a segunda melhor campanha geral.

Portuguesa luta por classificação e para fugir do rebaixamento. A Lusa é a segunda colocada do Grupo A, mas tem apenas sete pontos e é a 13ª no ranking geral. Os dois piores times vão para a Série A2.

Times não se enfrentam há dez anos. O último confronto aconteceu pelo Campeonato Paulista de 2014, com vitória alviverde por 1 a 0.

A partida foi reagendada por conta da Supercopa do Brasil. O Palmeiras acabou derrotado para o São Paulo nos pênaltis.

Portuguesa x Palmeiras - Campeonato Paulista

Local: Estádio do Canindé, em São Paulo

Data e horário: 28 de fevereiro de 2024, às 19h30 (de Brasília)

Transmissão: TNT e HBO Max

Prováveis escalações

Portuguesa: Thomazella; Robson, Marco Antônio, Patrick; Borel, Zé Ricardo, Giovanni Augusto, Tauã, Eduardo Diniz; Paraiz, Denis. Técnico: Pintado.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Murilo, Piquerez; Aníbal Moreno, Ríos, Zé Rafael, Raphael Veiga; Endrick, Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.