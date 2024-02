Palmeiras: três motivos para acreditar na vitória e um para desconfiar

Do UOL, em São Paulo

O Palmeiras encara a Portuguesa hoje (28), às 19h30 (de Brasília), no Canindé, em jogo atrasado pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. O UOL lista abaixo três motivos para acreditar na vitória, e um para desconfiar do time de Abel Ferreira.

Acreditar na vitória

Palmeiras está invicto no Paulista. O time de Abel Ferreira tem seis vitórias, três empates e a segunda melhor campanha do Estadual.

Chance de passar o Santos e assumir a 1ª colocação geral. O Alviverde tem 21 pontos, um a menos em relação ao Alvinegro, que já completou 10 jogos.

Portuguesa luta contra o rebaixamento. A Lusa tem apenas sete pontos na primeira fase e perdeu um terço das partidas pelo Paulistão.

Para desconfiar

Abel pode poupar jogadores. Com a classificação para as quartas de final e a proximidade do clássico contra o São Paulo, o português pode aproveitar o jogo de hoje para preservar seus principais jogadores.

