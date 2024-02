Palmeiras x Lusa teve 'clima quente' e provocação entre Felipão e Zagallo

Do UOL, em São Paulo

Palmeiras e Portuguesa se reencontram hoje (28), às 19h30 (de Brasília), no Canindé, após uma década, mas foi no fim dos anos 90 que o embate agitou jogadores e comissões técnicas.

O que aconteceu

A partida promoveu um encontro quente entre Luiz Felipe Scolari e Zagallo pelo Campeonato Paulista de 99. Felipão estava em sua primeira passagem pelo Alviverde (1997-2000) e era um técnico em ascensão, enquanto Zagallo já era tetracampeão mundial e estava em passagem relâmpago pela Lusa (1999).

Zagallo acusava o Palmeiras de ser beneficiado pela arbitragem, e Felipão respondeu com ironia: "esquema Parmalat vai bem, vende bastante leite no Brasil". O Alviverde era patrocinado pela marca na época do confronto que garantiria vaga nas semifinais do Estadual.

Em campo, três pênaltis para a Lusa, hat-trick de Hernani e vitória de virada do Palmeiras. O time de Luiz Felipe Scolari venceu por 4 a 3, com gols de César Sampaio, Galeano, Paulo Nunes e Euller.

Paulo Nunes comemora gol pelo Palmeiras vestindo uma máscaro de porco Imagem: Evelson de Freitas/Folhapress

Paulo Nunes ainda usou a máscara de porquinho para comemorar a vitória. Ele fez o terceiro gol alviverde, que encaminhou a vitória.

Junior Baiano xingou torcedores da Lusa após vitória em 98

Torcedores da Portuguesa provocaram Junior Baiano durante partida pelo Brasileirão daquele ano. Eles gritaram "não é mole não, Júnior Baiano afundou a seleção", em referência à Copa do Mundo de 1998.

O zagueiro, porém, marcou o gol da vitória do Palmeiras fez gestos obscenos em direção às arquibancadas. O time de Felipão venceu por 3 a 2.

Torcedores e dirigentes da Lusa foram à sala do doping e Jr Baiano precisou sair escoltado. Além disso, uma janela do ônibus do Palmeiras foi quebrada.

Procurado pelo UOL, o ex-jogador preferiu não falar sobre o episódio.

Canindé recebeu despedida de Ademir da Guia

Ademir vestiu a camisa do Palmeiras pela última vez em amistoso contra uma seleção paulista reforçada por Roberto Rivellino. A partida aconteceu na casa da Portuguesa, em 1984.

A partida contou com a equipe profissional do Palmeiras na época, e Ademir jogou no meio-campo. O Palmeiras, porém, perdeu por 2 a 1 e o Divino não marcou.

O estádio, décadas depois, recebeu jogos do Palmeiras durante a reforma no Allianz Parque. Foram 13 jogos, com oito vitórias, três empates e duas derrotas

Abel tem adversário inédito

Portuguesa voltou à Série A do Paulistão em 2023, mas estava no mesmo grupo do Palmeiras. Como não avançou para os mata-matas, não houve o embate.

Dessa forma, este será o primeiro contato de Abel Ferreira com a Lusa. Curiosamente, o comandante alviverde é português.

Além disso, será o primeiro jogo entre as equipes após dez anos. Em 2014, o Palmeiras venceu por 1 a 0 em jogo válido pelo Campeonato Paulista.

Canal do Palmeiras no WhatsApp

Quer saber tudo o que rola com o Palmeiras sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.