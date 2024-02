Pai de jogador, Robinho volta a ter acesso ao Santos e divide opiniões

Condenado por estupro, Robinho voltou a ter acesso ao Santos e dividiu opiniões internamente.

O que aconteceu

A presença de Robinho em um churrasco do elenco do Santos ontem dividiu opiniões no clube e na torcida do Santos.

Robinho já foi íntimo do presidente Marcelo Teixeira e a presença no CT deu a impressão de reaproximação entre o ex-jogador e o clube. Parte do Conselho do Peixe ficou incomodada com a situação e externou isso em redes sociais.

Robinho já vivia rotina de pai de jogador do Santos desde o ano passado. Robson Junior, seu filho, joga na base, na equipe sub-17.

A presença de Robinho no campo da base, o mesmo que as Sereias da Vila dividem para trabalhos físicos e treinamento, preocupou. Segundo apurou o UOL, algumas jogadoras se sentiram desconfortáveis em ver o ex-jogador por lá.

Na gestão de Andres Rueda, Robinho era apenas um pai de atleta. Não foi barrado, mas também não recebia regalias ou tinha acesso ao clube.

Ontem, o jogador teve acesso ao churrasco da comissão e elenco do Santos sem qualquer restrição, Ele foi condenado pela Justiça italiana por estupro cometido em 2013.

Robinho foi condenado a nove anos de prisão em 2022 por violência sexual de grupo cometida contra uma mulher albanesa em uma boate em Milão, em 2013.

A pena ainda não foi admitida pela Justiça Brasileira, então Robinho vive normalmente entre Santos e Guarujá. Ele viajou no Carnaval, mas não sai do país por medo de ser preso.

O atacante vive de renda acumulada durante a carreira. Ele joga futevôlei, acompanha o filho no Santos e disputa jogos-treino com outros medalhões no CT da Portuguesa Santista.

Robinho não anunciou oficialmente a aposentadoria, mas não joga desde 2020, quando atuou pelo Basaksehir, da Turquia. Amigos próximos afirmam que ele não tem problemas financeiros.