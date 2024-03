Jogo do Grêmio hoje (28/2) na Recopa: horário e onde assistir ao vivo

Do UOL, em São Paulo

O Grêmio visita o São Luiz hoje (28), às 19h30 (de Brasília), no Estádio 19 de Outubro, em duelo da Recopa Gaúcha.

A partida será transmitida ao vivo pelo sportv3 e Premiere.

Esse será o segundo confronto entre as equipes neste ano. Pelo Campeonato Gaúcho, o duelo acabou empatado em 1 a 1.

O Grêmio tenta se recuperar da derrota no clássico contra o Inter por 3 a 2. O Tricolor irá a campo com reservas e não terá Renato Gaúcho à beira do campo. Alexandre Mendes (auxiliar) comanda o grupo.

O São Luiz vem de derrota para o Guarany de Bagé.

São Luiz x Grêmio -- Recopa Gaúcha

Data e horário: 28 de fevereiro, às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio 19 de Outubro, em Ijuí (RS)

Transmissão: sportv3 e Premiere