João Schmidt apresenta desgate e é preservado em treino do Santos, mas não preocupa

O volante João Schmidt não participou do treino do Santos nesta quarta-feira, no CT Rei Pelé, em preparação para o jogo contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Paulista. O jogador apresentou um desgaste levemente superior aos demais companheiros do elenco e foi preservado das atividades.

Sendo assim, o atleta se limitou a trabalhos internos, na academia. Apesar da ausência, ele não preocupa o técnico do time, Fábio Carille, e deve treinar normalmente a partir desta quinta-feira.

Caso Carille opte por poupá-lo do confronto diante do Massa Bruta, a tendência é que Tomás Rincón seja o titular ao lado de Diego Pituca.

Schmidt atuou em todas as dez partidas do Santos nesta temporada, sendo nove como titular. O jogador, que veio do Kawasaki Frontale, do Japão, é um dos destaques da equipe em 2024.

Além do volante, o Peixe contou com outro desfalque no treino desta tarde: o meia Giuliano. Em recuperação de uma lesão na panturrilha, o atleta tem alternado entre atividades internas e no gramado, e desta vez ficou só na academia. Cazares, por sua vez, trabalhou normalmente com o grupo e deve ficar à disposição.

O técnico Fábio Carille tem dois desfalques certos para enfrentar o Bragantino: Willian Bigode e Otero, que tomaram o terceiro cartão amarelo e estão suspensos. Já o lateral direito Hayner, retornando de suspensão, pode voltar a ficar entre os relacionados.

Já classificado à próxima fase, o Santos lidera o Grupo A e a tabela geral do Paulistão, com 22 pontos. O embate com o Massa Bruta está agendado para as 18h (de Brasília) deste domingo, no Nabi Abi Chedid, pela penúltima rodada da primeira fase do Estadual. O Peixe retorna às atividades na manhã desta quinta para dar sequência à preparação.