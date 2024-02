Goiás anuncia contratação por empréstimo de Ian Luccas, do Cruzeiro

O Goiás anunciou nesta quarta-feira a contratação do meia Ian Luccas, que pertence ao Cruzeiro. O jogador, de 21 anos, assinou vínculo por empréstimo com o clube goiano para a temporada de 2024.

"O Esmeraldino oficializou nesta tarde a contratação do meia Ian Luccas, de 21 anos. O jogador chega por empréstimo junto ao Cruzeiro, onde se destacou e em 2023 chegou a vestir o uniforme da Seleção Brasileira de Base", divulgou o Goiás em nota oficial.

Formado nas categorias de base da Ferroviária, Ian Luccas possui uma breve passagem pelo Palmeiras antes de se profissionalizar. O atleta fez quase todo o período de base no time de Araraquara e se transferiu ao Cruzeiro em 2022, inicialmente por empréstimo.

???? SEJA BEM-VINDO, IAN LUCCAS! O meia Ian Luccas, de 21 anos, chega por empréstimo ao clube até o final dessa temporada! Vamos juntos! ??#OMaiorDoCentroOeste pic.twitter.com/NJXcPeGXhf ? Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) February 28, 2024

Em 2023, o Cruzeiro oficializou sua contratação em definitivo. Ao todo, Ian Luccas possui 29 jogos com a camisa do clube de Belo Horizonte, com uma assistência e nenhum gol marcado. O meia participou de seis partidas da equipe na temporada atual.

Ian Luccas é mais um reforço do Goiás para o ano de 2024. O clube segue se mexendo no mercado da bola e planeja continuar reforçando seu elenco visando a Série B do Campeonato Brasileiro.