Gerente de futebol da Portuguesa mostra indignação com arbitragem de jogo contra o Palmeiras: "Estamos insatisfeitos"

Na noite desta quarta-feira, o Palmeiras venceu a Portuguesa, por 2 a 0, no Estádio do Canindé, em duelo atrasado válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O gerente de futebol da Lusa, Eduardo Ferreira, disparou contra arbitragem do jogo após o duelo, criticando um pênalti não marcado no primeiro tempo e a expulsão de Victor Andrade, na etapa final.

"Queria começar essa fala agradecendo aos atletas pelo compromisso que eles têm com a Portuguesa, de buscar a classificação. Parabéns a eles e a comissão que montou a estratégia de jogo, embora o resultado não tenha sido o que esperávamos. Aqui vai nossa indignação com a arbitragem. Estamos insatisfeitos com o que aconteceu. Tivemos um adversário com o dobro de faltas sobre nossa equipe e nossos atletas punidos com cartão amarelo enquanto o Palmeiras não teve nenhum. Tivemos um lance em que temos as imagens mostrando a penalidade em cima de Giovanni, sequer o árbitro se dirigiu ao VAR para fazer o julgamento do lance", disse Eduardo Ferreira.

Ele se refere ao lance envolvendo Murilo e Giovanni Augusto nos acréscimos da primeira etapa. Na ocasião, Murilo recuou mal uma bola e na tentativa de recuperar disputou com o atleta da Lusa, que acabou caindo na área. O jogo seguiu sem o árbitro analisar a possível penalidade a chamado do VAR.

Outro ponto criticado pelo gerente de futebol da Portuguesa foi a expulsão de Victor Andrade. O jogador acabou recebendo o cartão vermelho depois de Thiago Luis Scarascati analisar na tela do árbitro de vídeo um pisão no zagueiro Luan, por volta dos 15 minutos da segunda etapa. Depois disso, o Palmeiras marcou os dois gols e conquistou a vitória.

"Porém, em um lance que já havia sido assinalado falta, ele é chamado para expulsar nosso atleta. Tivemos falta em Giovanni Augusto próximo a área do Palmeiras, o árbitro deu vantagem e originou o outro gol do Palmeiras. Estamos muito insatisfeitos com o que aconteceu aqui essa noite. Não é a primeira vez e já manifestamos isso. Estamos indignados e tristes. Todos sabem que a reconstrução da Portuguesa passa por sua permanência. O que está acontecendo? Alguém tem que explicar para nós", finalizou o gerente de futebol da Lusa.

A Portuguesa ainda não em sua situação no Paulista definida. Com sete pontos, a equipe ainda tem chances de se classificar, no Grupo A, mas também está perto da zona de rebaixamento. A equipe retorna a campo no sábado, quando enfrenta o Mirassol, às 18 horas.