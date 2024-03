Fluminense x LDU: veja onde assistir, prováveis escalações e detalhes da final da Recopa Sul-Americana

O Fluminense entra em campo nesta quinta-feira na luta por um título que falta em sua galeria: a Recopa Sul-Americana. Campeão da Libertadores, o Tricolor carioca recebe a LDU do Equador a partir das 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela partida de volta da final. A equipe brasileira perdeu as duas finais que disputou na história contra os equatorianos: Libertadores de 2008 e Copa Sul-Americana de 2009.

Onde assistir: O duelo terá transmissão do canal por assinatura ESPN e da plataforma de streaming Star+.

Os fantasmas das decisões passadas ficaram mais fortes após o resultado da rodada de ida, quando a LDU venceu por 1 a 0. Com isso os equatorianos podem empatar o jogo que darão a volta olímpica. Aos brasileiros resta o triunfo por um gol de diferença para forçar a prorrogação ou ganharem por dois ou mais gols de vantagem para erguerem a taça sem a necessidade do tempo extra.

Apesar da pressão que recai sobre os jogadores, o técnico do Fluminense, Fernando Diniz, conseguiu tirar um pouco do peso de fantasmas passados. Isso pôde ser notado no discurso dos próprios atletas.

"Nós estamos preparados para jogar onze contra onze sem saber o que aconteceu em finais do passado, até porque a gente não estava naqueles jogos e não participamos dos jogos. Estamos preocupados com o presente e em ajudar o Fluminense a ganhar mais um título", declarou o artilheiro Germán Cano.

Último treino no CT Carlos Castilho antes da decisão pela @conmebolrecopa! É AMANHÃ. ?: Marcelo Gonçalves/FFC pic.twitter.com/gALB5agxTH ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 28, 2024

Fernando Diniz só vai divulgar a escalação que vai a campo minutos antes do confronto. O atacante John Kennedy, que estava suspenso no primeiro jogo, volta a ficar à disposição, mas pode começar no banco.

Quando o assunto é Recopa Sul-Americana, a tradição maior também é da LDU, que deu a volta olímpica duas vezes, em 2009 e 2010, contra Internacional e Estudiantes, respectivamente. Esta é a primeira vez do Fluminense no torneio.

A vantagem na ida, entretanto, não empolga os equatorianos.

"Nós sabemos que a vantagem é curta diante da grandeza do adversário. Mas nosso time é muito valente", disse Adrián Gabbarini, assistente do técnico Miguel Ángel Sierra, que não poderá ficar na beira do campo. Ele é espanhol e não tem a documentação regularizada para atuar em jogos da Conmebol. Portanto, mais uma vez terá que assistir seu time decidir o título das cabines do estádio.

A LDU ainda não definiu a escalação que vai usar neste duelo contra o Fluminense. Tudo indica que o treinador não vai promover mudanças em relação ao confronto de ida, adotando uma estratégia de fechar a defesa.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE X LDU-EQU

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 29 de fevereiro de 2024 (Quinta-feira)



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Facundo Tello (Argentina)



Assistentes: Ezequiel Brailovsky (Argentina) e Gabriel Chade (Argentina)



VAR: Mauro Vigiliano (Argentina)

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Thiago Santos, Felipe Mello e Marcelo; Martinelli, André, Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias; Keno e Germán Cano



Técnico: Fernando Diniz

LDU: Alexander Domínguez; José Quintero, Ricardo Adé, Richard Mina e Leonel Quiñónez; Óscar Zambrano, Ezequiel Piovi, Sebastián González, Luis Estupiñán e Jhojan Julio; Jan Hurtado



Técnico: Adrián Gabbarini