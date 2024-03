Fábio Santos diz que Sampaoli era insuportável: 'Não dava bom dia'

O ex-lateral Fábio Santos afirmou, em entrevista ao MunDu Meneses, da ESPN, que a convivência com o treinador argentino Jorge Sampaoli, com quem ele trabalhou no Atlético-MG, era muito complicada.

O que aconteceu

O ex-jogador disse que, assim como Vítor Pereira, Sampaoli tinha uma "gestão horrorosa". No entanto, Fábio Santos ressaltou que era mais fácil conviver com o treinador português.

"Não me deu bom dia por quatro meses". Fábio Santos estimou que o treinador argentino não respondeu seus cumprimentos por quatro meses. Foi quando o próprio ex-lateral deixou de tentar conversar com Sampaoli.

Apesar das críticas à convivência com Sampaoli, Fábio Santos fez alguns elogios. O ex-corintiano disse que aprendeu muito taticamente com o técnico argentino e também elogiou a comissão técnica montada pelo treinador.