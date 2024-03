Palmeiras terá trio de ataque com Caio Paulista em duelo com Portuguesa

Palmeiras e Portuguesa se enfrentam hoje (28), às 19h30 (de Brasília), no Canindé, em jogo atrasado da quinta rodada do Paulistão. O Verdão tem Caio Paulista como a principal novidade no time, em uma formação com três atacantes. A Lusa, por sua vez, deixa de lado a formação com três zagueiros do último jogo.

O que aconteceu

O Palmeiras, de Abel Ferreira, vai a campo com: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael, e Raphael Veiga; Caio Paulista, Endrick e José Manuel López.

A Portuguesa, que terá Fabinho no comando hoje (Pintado está suspenso por ter sido expulso contra o Botafogo-SP), vai a campo com: Thomazella; Talles, Quintana, Robson e Patrick; Eduardo Diniz, Tauã, Ricardinho e Giovanni Augusto; Victor Andrade e Maceió.

Palmeiras e Portuguesa não se enfrentam há 10 anos. O último confronto foi em 2014, com vitória alviverde por 1 a 0, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista.