Emiliano Díaz valoriza classificação do Vasco na Copa do Brasil

Com uma atuação irregular na última terça-feira, o Vasco venceu o Marcílio Dias e se classificou para a Segunda Fase da Copa do Brasil. O auxiliar Emiliano Díaz valorizou a classificação na competição.

"A gente estava preparado para o que iria acontecer. Todo mundo me falou que seria um jogo muito traiçoeiro e difícil. O campo estava impossível de jogar. Com a limitação que o time teve com o gramado, era um jogo para lutar e o Vasco lutou. Fizemos coisas boas, tem coisas para melhorar, como sempre. Estamos contentes porque foi um jogo muito difícil", disse.

Díaz falou sobre as mudanças feitas no intervalo após a equipe sofrer com o Marcílio Dias no primeiro tempo.

"Acho que falamos mais no tático, era o que tinha que melhorar. Vimos que estávamos sofrendo muito no meio. Viemos no esquema 4-3-3. Temos três sistemas trabalhados. O grupo sabe. Temos elenco para jogar com esses sistemas. Depende do jogo, do momento do time e das peças. Sabemos que temos sete meses de trabalho com esses sistemas e fica muito mais fácil de buscar a perfeição", declarou.

O Vasco espera seu adversário na Copa do Brasil. Os cariocas vão enfrentar o vencedor do duelo entre Água Santa, de São Paulo, e Jacuipense, da Bahia, que jogam nesta quarta-feira.