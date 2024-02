Diretor-executivo do Botafogo prega cautela com novo técnico

A diretoria do Botafogo segue em busca de um novo comandante para o lugar de Tiago Nunes, demitido na última quinta-feira. O diretor-executivo André Mazzuco pregou calma com a escolha do novo técnico.

"Continuamos no processo. Claro que esperamos definir tão logo seja possível. Mais uma vez, estamos trabalhando de forma confortável com o Fabio Mathias. Esperamos assim que definir poder anunciar no tempo que for necessário", disse.

O Botafogo tem priorizado a busca por treinadores estrangeiros. No entanto, não houve avanço com nenhum treinador procurado pelos alvinegros.

O Botafogo entra em campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília) contra o Aurora, da Bolívia, e busca a classificação para a Fase 3 da Libertadores. Os cariocas vão a campo sob o comando do técnico interino Fabio Mathias.