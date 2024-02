De Bruyne tem retorno empolgante e apresenta número impressionantes no Manchester City

O meia Kevin de Bruyne vem se destacando desde que voltou a atuar com a camisa do Manchester City e ostenta números impressionantes. O belga esteve fora dos gramados por quase cinco meses, por conta de uma lesão na coxa, e retornou no início de janeiro.

O meio-campista deu quatro assistências na vitória do City sobre o Luton Town nesta terça-feira por 6 a 2, no Estádio Kenilworth Road, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. Sendo todas elas para seu companheiro Erling Haaland, que marcou cinco gols.

? Kevin De Bruyne é o jogador com mais assistências no mundo desde que voltou de lesão. ??? ?? 10 jogos (5 titular)

?? 2 gols

?? 10 assistências (!)

? 46 mins p/ participar de gol (!)

? 25 passes decisivos (!)

? 9 grandes chances criadas (!)

? 84% acerto no passe (!)

??... pic.twitter.com/C1v1EYaFnA ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) February 27, 2024

Desde sua volta, ele já realizou dez partidas, balançou as redes duas vezes e distribuiu dez assistências, de acordo com dados do Sofascore. A partir de seu retorno, é o jogador com mais passes para gol no mundo inteiro. As estatísticas são ainda mais surpreendentes se considerar que o atleta só foi titular em cinco jogos.

Além disso, De Bruyne já soma 25 passes decisivos e nove grandes chances criadas. Sua pontaria também é de se impressionar, o jogador tem 84% de aproveitamento no passe e 81% em lançamentos.

Com a ajuda do bom desempenho do belga, o Manchester City segue na disputa do Campeonato Inglês e enfrenta o Manchester United neste domingo, às 12h30 (de Brasília), no Etihad Stadium. A equipe comandada por Pep Guardiola ocupa a vice-liderança da competição, com 59 pontos em 26 jogos, e está atrás somente do Liverpool, que soma um ponto a mais.