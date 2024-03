Craque do jogo, Ferreirinha vibra com 1º gol pelo São Paulo: "Vinha amadurecendo"

Ferreirinha foi eleito o craque do jogo na vitória do São Paulo por 3 a 0 sobre a Inter de Limeira, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

Foi o primeiro gol do atacante com a camisa tricolor. São-paulino desde criança, Ferreirinha não escondeu a satisfação por, enfim, balançar as redes pelo novo clube após um início aquém das expectativas.

"Faz parte. A gente está aqui para fazer nosso melhor. Fico muito feliz pelo gol, vinha trabalhando, vinha amadurecendo o gol, mas mais feliz ainda pela vitória e pela linda festa da torcida aqui hoje", disse o atacante.

Ferreirinha foi quem abriu o caminho para o triunfo do São Paulo, que não fez um bom primeiro tempo. Na etapa complementar, porém, o time voltou mais agressivo, e com o atacante tricolor levando a melhor na maioria dos duelos individuais com os marcadores.

"Vitória importante. A gente vinha de três resultados negativos. Vínhamos merecendo [resultados melhores]. Agradecer a festa da torcida. Muito feliz pelo meu primeiro gol e pela minha vitória", completou Ferreirinha.

Com o resultado, o São Paulo não só encerrou uma sequência de quatro jogos sem vitória como também retomou a liderança do Grupo D do Campeonato Paulista, somando os mesmos 18 pontos do Novorizontino, mas levando a melhor no saldo de gols.

Restando apenas duas rodadas para o fim da primeira fase, o São Paulo ainda não garantiu a classificação para as quartas de final, mas está perto de avançar. No próximo domingo, o Tricolor recebe o Palmeiras, no Morumbis, às 20h (de Brasília), podendo, enfim, confirmar sua presença no mata-mata do Estadual.