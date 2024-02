Corinthians faz primeiro trabalho tático para enfrentar Santo André; veja como foi

O elenco do Corinthians realizou nesta quarta-feira o primeiro trabalho tático para enfrentar o Santo André, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Sob o comando do técnico António Oliveira, os jogadores treinaram no CT Dr. Joaquim Grava pelo período da manhã.

Assim como aconteceu na terça, o meia Igor Coronado e o atacante Pedro Raul treinaram normalmente com os companheiros. A dupla deve ficar à disposição de António para o duelo do próximo sábado, na Neo Química Arena.

Os jogadores iniciaram o treino com uma ativação física na academia e com aquecimento no gramado. Depois, a comissão técnica separou os jogadores: os defensores fizeram um trabalho específico de posicionamento, enquanto os meias e atacantes tiveram uma movimentação de passes, cruzamentos e finalizações.

Na parte final da atividade, António Oliveira organizou um treino tático já projetando a partida contra o Santo André. Caso a Inter de Limeira não vença o São Paulo nesta quarta, o Timão poderá entrar na próxima rodada ainda com chances de classificação para a fase seguinte do Estadual.

A bola rola às 16 horas (de Brasília), no sábado, em Itaquera.