Comitê Disciplinar descarta denúncia do Sevilla sobre vídeos da Real Madrid TV

O Comitê Disciplinar da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) descartou as denúncias apresentadas pelo Sevilla sobre uma "campanha de perseguição e assédio" da Real Madrid TV aos juízes que apitaram a partida entre os clubes no último domingo pelo Campeonato Espanhol. O jogo realizado no Santiago Bernabéu terminou com vitória da equipe merengue por 1 a 0.

Segundo o comitê, o documento entregue pelo Sevilla não especifica o que o Real Madrid está violando e nem quais pontos do código estão sendo infringidos. O vídeo em questão foi publicado no último sábado, um dia antes do confronto, e mostrava alguns erros do árbitro Isidro Díaz de Mera contra os "Blancos".

?? El #SevillaFC denuncia, ante el Comité de Competición de la @RFEF, el vídeo de Real Madrid TV contra los árbitros del #RealMadridSevillaFC.#WeareSevilla ? Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) February 24, 2024

Confira a nota oficial do Sevilla sobre o caso:

"Neste sábado, o Sevilla FC denunciou por escrito, perante o Comitê de Competição da RFEF, a campanha de perseguição e assédio ao Sr. Colegiado Díaz de Mera, designado árbitro principal do jogo de amanhã entre Real Madrid e Sevilla FC, bem como ao árbitro González Fuertes, árbitro designado ao VAR, através da Real Madrid TV, televisão oficial do Real Madrid.

O Sevilla FC pretende comunicar formalmente estes acontecimentos aos órgãos federativos, a fim de avaliar se estes acontecimentos podem ser considerados uma violação do Regulamento Geral da RFEF ou de qualquer outro regulamento que lhe seja aplicável.

O clube também deseja reiterar a sua mais veemente condenação destes comportamentos e campanhas orquestradas para minar a imagem do sistema de arbitragem, causando graves danos ao futebol espanhol e pondo em causa a integridade da competição."

De acordo com a Comissão Disciplinar da entidade espanhola, a carta enviada não pode ser considerada para uma abertura de processo, por não indicar qual norma do código disciplinar foi violado.