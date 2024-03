Com gol de James, São Paulo bate Inter de Limeira e encerra jejum de quatro jogos sem vitória no Paulistão

O São Paulo, enfim, acabou com o jejum de quatro jogos sem vitória no Campeonato Paulista nesta quarta-feira, ao bater a Inter de Limeira por 3 a 0, graças aos gols de Ferreirinha, Luciano e James Rodríguez, que fez sua estreia em 2024 ao ser acionado no segundo tempo e também saiu de campo com uma assistência.

Com o resultado, o São Paulo reassumiu a primeira colocação do Grupo D, indo aos mesmos 18 pontos do Novorizontino, mas levando a melhor no saldo de gols. Restando duas rodadas para o fim da primeira fase, o Tricolor só depende de si para confirmar a classificação como líder da chave.

O São Paulo agora volta o foco para o clássico do próximo domingo, contra o Palmeiras, às 20h (de Brasília), no Morumbis. Para essa partida, Thiago Carpini não poderá contar com Calleri, que recebeu o terceiro cartão amarelo nesta quarta-feira. Já a Inter de Limeira vai encarar o Ituano, no sábado, também às 20h, em Limeira.

São Paulo sofre para criar no 1ºT, mas abre o placar

O primeiro tempo do São Paulo não foi diferente do que o time mostrou nas últimas rodadas. Burocrático, o Tricolor sofreu para criar boas oportunidades de gol na etapa inicial, apostando mais em chutes de média e longa distância para testar o goleiro adversário, mas faltava pontaria.

Foi a Inter de Limeira quem levou perigo pela primeira vez. Após cobrança de falta pela esquerda aos quatro minutos, o time do interior paulista carimbou o travessão de Rafael ao completar o cruzamento, porém, o árbitro marcou impedimento de um dos jogadores da Veterana.

O São Paulo respondeu pouco depois em uma bomba de Pablo Maia, que tirou tinta da trave. Mais tarde, Calleri e Lucas Moura também decidiram experimentar de fora da área, mas ambos mandaram para fora.

Pouco criativo, o Tricolor teve sua grande chance de abrir o placar graças a um erro de Diego Jussani, que errou o passe ao tentar sair jogando, entregando nos pés de Wellington Rato. O meia-atacante são-paulino ficou com a bola dominada dentro da área, livre de marcação, mas errou o chute, desperdiçando uma excelente oportunidade de colocar sua equipe em vantagem.

Mas, quis o destino que o São Paulo fosse para o intervalo com a vitória parcial. Se não deu aos 41 minutos com Rato, melhor aos 47 com Ferreirinha, que tabelou com Lucas Moura, invadiu a área, limpou o goleiro e tocou com categoria para estufar as redes e colocar o Tricolor em vantagem.

São Paulo ganha confiança e melhora na etapa complementar

O gol marcado nos acréscimos do primeiro tempo parece ter feito bem a Ferreirinha, que voltou para a etapa complementar com confiança e passou a protagonizar boas jogadas, partindo para cima da marcação e levando a melhor na maioria das vezes. Logo aos dois minutos, o atacante tricolor subiu pela esquerda, se livrou do adversário e cruzou para Calleri, que completou de calcanhar, forçando boa defesa do goleiro rival.

Mais tarde foi a vez de Ferreirinha receber ainda no campo de defesa, arrancar, invadir a área e bater forte, mas novamente o goleiro da Inter de Limeira estava bem posicionado para fazer outra ótima intervenção, evitando o que seria um verdadeiro golaço do atacante do São Paulo.

Na metade do segundo tempo, com a vantagem no placar, Thiago Carpini decidiu preservar Wellington Rato e Lucas Moura, que recentemente voltara, de lesão, e Ferreirinha, autor do gol, promovendo as entradas de Luciano, James Rodríguez e Michel Araújo, respectivamente. A entrada do meia colombiano foi bastante comemorada pela torcida são-paulina que compareceu ao Mané Garrincha.

E foi justamente dois dos atletas acionados na etapa complementar que participaram da jogada do segundo gol do São Paulo. Luciano tabelou com James Rodríguez, ajeitou e bateu com categoria da entrada da área, no cantinho, vencendo o goleiro Max.

Já nos acréscimos foi a vez de Luciano receber de James Rodríguez, costurar a defesa inteira da Inter de Limeira e bater para o gol. Max fez a defesa, mas, no rebote, James Rodríguez apareceu para completar para o fundo das redes e garantir a importante vitória tricolor em Brasília.

FICHA TÉCNICA



INTER DE LIMEIRA 0 X 3 SÃO PAULO

Local: estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)



Data: 28 de fevereiro de 2024, quarta-feira



Horário: 21h35 (de Brasília)



Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos



Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho e Gustavo Rodrigues de Oliveira



VAR: José Cláudio Rocha Filho

Gol: Ferreirinha, aos 47 do 1ºT, Luciano, aos 35 do 2ºT, e James Rodríguez, aos 49 do 2ºT (São Paulo)



Cartões amarelos: Alisson, Calleri (São Paulo); Diego Jussani, JP Galvão (Inter de Limeira)

INTER DE LIMEIRA: Max; Felipe (JP Galvão), Jussani, Maurício e César; Émerson, Lucas Buchecha e Gustavo Bochecha; Everton Brito (Albano), Quirino e Andrew (Gabriel Silva).



Técnico: Júnior Rocha.

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Ferraresi (Diego Costa) e Welington (Patryck); Pablo Maia e Alisson; Wellington Rato (Luciano), Lucas Moura (James Rodríguez) e Ferreirinha (Michel Araújo); Calleri.



Técnico: Thiago Carpini.