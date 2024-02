Carille fica atento ao mercado e sobre chance de perder Joaquim no Santos

O técnico Fábio Carille faz uma ótima campanha no comando do Santos no Paulistão 2024, apagando um pouco a frustração do ano passado no rebaixamento no Brasileirão. No entanto, ele sabe que as dificuldades podem aparecer no caminho, inclusive sobre a chance de perder o zagueiro Joaquim, um atleta valorizado e com potencial de atuar na Europa.

"A gente está de olho no mercado, ainda mais que podemos perder algumas peças. A gente está vendo o quanto vem gente atrás do Joaquim, então seguimos atentos ao mercado", confirmou o técnico nesta quarta-feira em entrevista à TV Bandeirantes.

Ciente dos problemas no ano passado, o Santos fez uma reformulação no elenco para 2024. Carille apostou em nomes experientes, como zagueiro Gil, o meia Giuliano e o atacante Willian Bigode para dar suporte à equipe. Apesar da boa campanha no Paulista, com a vaga garantida nas quartas de final, o treinador espera uma evolução maior do conjunto.

"Estou bastante satisfeito, os números desde início mostram isso. É um grupo novo, que necessita de mais tempo de trabalho. Em relação a Palmeiras e São Paulo, que têm um conjunto, fica mais fácil, então a gente necessita de trabalho", reconheceu.

O Santos volta campo no domingo para enfrentar o Red Bull Bragantino, na cidade de Bragança Paulista.