Barletta marca em sua estreia, Sport goleia Trem e avança à segunda fase da Copa do Brasil

O Sport está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, a equipe venceu do Trem-AP, pelo placar de 4 a 0, no Estádio Milton Corrêa. Os gols do duelo foram anotados por Romarinho, Alan Ruiz, Gustavo Coutinho e pelo estreante Chrystian Barletta.

Com a vitória, o Sport enfrentará o Murici-AL na segunda fase da Copa do Brasil, com data e horário ainda a serem confirmados pela CBF.

Pela quinta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, o Sport volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Altos-PI, no Estádio Municipal Lindolfo Monteiro. Já o Trem-AP, neste sábado, pega o Ypiranga, pelo Campeonato Amapaense, no Estádio Milton Corrêa, às 16h.

O Sport inaugurou o marcador aos 5 minutos do primeiro tempo. Romarinho experimentou de fora da área e a bola morreu no canto direito de Luiz. Aos 34 minutos, Alan Ruiz aproveitou sobra dentro da área e chutou forte, aumentando a vantagem dos visitantes. O Trem-AP, aos 48 minutos da primeira etapa, perdeu Tácio, que recebeu cartão vermelho direto.

Aos 3 minutos da etapa complementar, após cruzamento pela esquerda, Gustavo Coutinho venceu a marcação pelo alto e cabeceou firme, sem chances para Luiz. Para fechar a conta, aos 21 minutos, o estreante Chrystian Barletta recebeu sozinho, na pequena área, e só precisou tocar para o fundo das redes.

Criciúma empata com Operário-VG e também garante vaga na Copa do Brasil

O Criciúma visitou, nesta quarta-feira, o Operário-VG, na Arena Pantanal. Em duelo equilibrado, as equipes empataram pelo placar de 0 a 0. Por estar melhor colocado no ranking de clubes da CBF, os visitantes asseguraram vaga na segunda fase da Copa do Brasil, mesmo com o empate. O Criciúma enfrentará o Brasiliense, com data e horário ainda a serem confirmados pela CBF.