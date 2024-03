Alicia: 'Julgamento de Robinho é oportunidade histórica contra impunidade'

O julgamento do processo de Robinho marcado para o dia 20 de março no Superior Tribunal de Justiça (STJ) é uma oportunidade histórica no combate à impunidade e à violência de gênero no Brasil, analisou a colunista Alicia Klein no Fim de Papo. Ela criticou ainda a postura de representantes do Santos na relação com o ex-jogador, que foi condenado a 9 anos de prisão por estupro na Itália.

'Julgamento no STJ é oportunidade histórica contra impunidade': "Eu entendo esse julgamento no STJ do dia 20 como uma oportunidade histórica de a gente mandar uma mensagem para a sociedade de que este tipo de crime não passará impune. Entendo que é uma decisão difícil, é uma decisão praticamente inédita, o Brasil não tem o hábito de transferir penas e forçar brasileiros a cumprir pena aqui, até porque tem que provar que o julgamento cumpriu todos os requisitos para que a Justiça brasileira aceite isso, mas seria fundamental no combate à violência contra a mulher num país em que duas mulheres são estupradas a cada minuto. Este estuprador condenado está zanzando por aí jogando futevôlei, participando de churrasco e sendo tratado como celebridade. Não à toa, uma das pessoas que pediu para tirar foto com ele foi o jogador Pedrinho, desligado do São Paulo em meio a acusações de ter agredido a sua namorada, agora ex. Esse jogador pediu para tirar foto com um estuprador condenado. Então, seria uma mensagem muito forte da Justiça brasileira".

'Me entristece muito a postura de algumas pessoas no Santos': "Me chama a atenção, me entristece muito a postura de algumas pessoas dentro do Santos de abraçar o Robinho nesse evento, mas também o conforto, o quanto o Robinho estava à vontade. O Robinho que está diante de um julgamento iminente e à vontade para aparecer, porque na hora que ele aparece, ele chama a atenção da opinião pública. Não acredito que ele tenha achado que ninguém ia notar sua presença no churrasco, e ele se sentiu perfeitamente confortável de estar ali, não só foi chamado a participar, como aceitou participar".

