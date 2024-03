Alario marca, Internacional bate Asa e garante vaga na segunda fase da Copa do Brasil

O Internacional está garantido na segunda fase da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira, o Inter bateu o Asa-AL, por 2 a 0, no Estádio Municipal Coaracy da Mata Fonseca. Os gols colorados foram marcados por Lucas Alario e Vitão.

Com o resultado, o Internacional assegurou vaga na próxima fase da competição e encara o Nova Iguaçu, com data e horário ainda a serem confirmados pela CBF. O Colorado vai em busca do bicampeonato - levantou o troféu apenas uma vez, em 1992.

Os dois clubes retornam aos gramados já neste fim de semana. Pela 11ª e última rodada do Campeonato Gaúcho, o Internacional visita o Juventude neste sábado, a partir das 16h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi.

Do outro lado, o Asa também entra em campo neste sábado. O clube terá pela frente o CRB, às 16 horas, no Estádio Rei Pelé, pela sétima e última rodada do Campeonato Alagoano.

#ASAxINT 0-2 | 2T | 48' - ????????????! ??? Com gols de Lucas Alario e Vitão, o Clube do Povo vence o Asa de Arapiraca (AL) e garante vaga na segunda fase da Copa do Brasil. ?? ????? ??? ????, ????????! ?#VivoemTi ?? pic.twitter.com/i5LswnuMwx ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 29, 2024

O jogo

A primeira grande oportunidade de abrir o placar foi logo aos dois minutos. Vitão tocou errado para o goleiro Anthoni e Flávio Souza interceptou. O camisa 29 tirou do alcance do arqueiro e passou para trás. Com o gol vazio, Didira teve todo o tempo do mundo para finalizar, mas bateu por cima do gol e desperdiçou ótima chance.

E quem não faz, leva. Três minutos depois, o Inter fez o primeiro gol. Após cobrança de escanteio de Mauricio, Renê desviou na primeira trave. Bem próximo à pequena área, Alario conseguiu o domínio, fez o giro e colocou a bola no fundo da rede do Asa.

Aos 10 minutos, o Asa deixou tudo igual, mas viu o gol ser anulado. Gabriel fez boa jogada e passou pela zaga do Inter. O lateral finalizou cruzado, rasteiro, e o chute serviu como passe para Didira, que se jogou na bola e balançou as redes. No entanto, o bandeirinha marcou impedimento do meia no lance.

Com 31 minutos, o Asa chegou com perigo novamente. Gabriel cobrou falta e obrigou o goleiro Anthoni a fazer grande defesa para evitar o empate da equipe alagoana. Sete minutos depois, o Inter quase ampliou com Bruno Henrique, que chegou batendo para fora após bom pivô de Alario.

Girar e estufar as redes é com ele! ??? https://t.co/15IbNhR82U pic.twitter.com/5t2qvli91T ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 28, 2024

Antes do intervalo, o Colorado ainda chegou com perigo mais uma vez. Mauricio recebeu do lado direito da grande área e cruzou rasteiro para o meio. O goleiro Bruno Pianissolla não saiu do gol e Wanderson se adiantou ao zagueiro do Asa para tentar completar para o gol, mas a bola foi para fora.

No início da segunda etapa, o Internacional fez o segundo gol. Após batida curta de escanteio, Mauricio levantou na área e a zaga do Asa cortou. No entanto, a bola sobrou com Wanderson, que escorou para o meio de cabeça para o zagueiro Vitão chegar completando para o fundo da rede: 2 a 0.

Aos 24 minutos, o Colorado quase chegou a marcar o terceiro. Alan Patrick fez grande jogada, se livrou da marcação e encontrou passe para Lucca. O atacante tentou toque de calcanhar, mas a bola foi para fora. O time de Coudet ainda pressionou por mais um gol, mas o placar terminou em 2 a 0.