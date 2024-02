'Yuri Alberto ganha R$ 2 milhões e não mata uma bola', diz Mário Gobbi

Ex-presidente do Corinthians, Mário Gobbi não poupou críticas ao atacante Yuri Alberto no Fim de Papo. Gobbi criticou ainda a demissão de Mano Menezes, com quem trabalhou no Parque São Jorge.

Gobbi disse que os treinadores brasileiros não têm mais prestígio no mercado, enquanto os jogadores ganham muito e são pouco responsabilizados. "O centroavante do Corinthians ganha R$ 2 milhões e não mata uma bola, não faz uma jogada na área; aí o técnico perde a paciência com ele, não pode falar que é burro", afirmou.

Confira o disse Mário Gobbi

'Jogadores ganham milhões, mas querem culpar o técnico': "Os jogadores ganham cada vez mais, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, não jogam nada, não matam uma bola e vocês não falam uma vírgula deles, mas querem tirar o técnico em 30 dias. Quando o treinador pede para ir embora do Botafogo, crucificam ele, dizem que é mau-caráter, mas quando o clube manda embora, é justa causa, está perfeito, o time não vinha bem. O Corinthians ficou três anos com o mesmo grupo e trocou nove vezes de treinador, são três meses e meio por treinador. Aí traz o Mano Menezes, sendo que o presidente tinha mais três meses de mandato, o clube estava sendo rebaixado, dali a três meses o presidente novo viria, você acha que um treinador de renome vem para o Corinthians? Claro que não vem, tem que pegar um principiante, ele aceita vir porque se der certo, ele fez a vida dele.

'Montamos um Corinthians campeão de tudo com dois técnicos': "Você acha que um técnico de renome, de seleção brasileira, vai vir pegar um time no rebaixamento para salvar e depois chega um presidente novo e dá um pé na bunda dele? Vocês estão de brincadeira em criticar a multa do Mano. Mandaram 14 jogadores embora, deram três reforços para o Mano e queriam que ele jogasse em três jogos, futebol não é padaria. Nós montamos um Corinthians campeão de tudo em 10 anos com dois técnicos, tenha santa paciência em falar de mandar embora técnico, ninguém defende técnico".

'Yuri Alberto ganha R$ 2 milhões e não mata uma bola': "A imprensa pediu para renovar contrato com o Renato Augusto, com Gil, com Giuliano, se eu dou um contrato para o Fábio Santos, ele renova. Vocês são da imprensa profissional, que eu respeito, tem um jornalista aí que eu respeito muito que falou que tem que dar mais um ano para o Renato Augusto, que jogava 30 minutos e ganhava R$ 1,5 milhão por mês. O centroavante do Corinthians ganha R$ 2 milhões por mês e não mata uma bola, não faz uma jogada dentro da área, aí o técnico perde a paciência com ele, não pode falar que é burro, que é uma linguagem do futebol, eles falam no treino. Nós acabamos com a carreira de técnico no Brasil, temos que importar todos de fora, porque aqui não sobrou mais ninguém".

Assista ao Fim de Papo na íntegra