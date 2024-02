São Paulo volta a participar da Copa do Brasil Sub-17 depois de três anos

O São Paulo voltará a participar da Copa do Brasil Sub-17 depois de três anos. Nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), a equipe enfrentará o PSTC, do Paraná, no CFA Laudo Natel, em Cotia, e conta com entrada livre para os torcedores.

A última participação do São Paulo no torneio aconteceu em 2021 e, na ocasião, a equipe ficou com o vice-campeonato. Um ano antes, em 2020, o time do Morumbis se sagrou campeão ao vencer o Fluminense na grande decisão.

Além disso, a equipe paulista também saiu vencedora da primeira edição da Copa do Brasil Sub-17, que foi realizada no ano de 2021.

O time Sub-17 enfrenta o PSTC pela estreia na Copa do Brasil nesta quarta-feira, em Cotia!

Na competição, são 32 times participantes e jogam os 27 campeões estaduais, além dos cinco vice-campeões melhores colocados no ranking nacional de clubes. O São Paulo conseguiu a classificação para esta edição após terminar o Paulista na segunda colocação.

Na primeira fase do torneio, os confrontos são decididos em jogos únicos. O PSTC, adversário do São Paulo, se classificou para a competição após bater o Athletico-PR na final do Paranaense Sub-17.