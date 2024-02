Santos anuncia a contratação de Gabriel Brazão após queda do transfer ban

O Santos anunciou nesta terça-feira a contratação de Gabriel Brazão. O goleiro de 23 anos, que pertencia a Inter de Milão, chega ao Peixe com vínculo definitivo válido até o final de 2026.

O jogador já estava treinando com o elenco santista desde o começo de fevereiro, mas não pôde ser registrado nem anunciado pois o Alvinegro Praiano estava punido pela Fifa. Com a queda do trasnfer ban, portanto, o arqueiro poderá ser inscrito na segunda fase do Campeonato Paulista.

Gabriel foi revelado nas categorias de base do Cruzeiro. Ele deixou a equipe mineira em 2019, sem nem sequer estrear no profissional. O garoto foi negociado com o Parma, da Itália.

Pelo clube italiano, Brazão não teve muitas chances e foi vendido para a Inter de Milão. Sem conseguir se firmar na posição, foi emprestado para as equipes espanholas Albacete (sete jogos) e Real Oviedo (três jogos).

Em março de 2022, então, Gabriel voltou ao Cruzeiro. Em maio, entretanto, o goleiro foi submetido a uma cirurgia no joelho esquerdo. Assim, ele se despediu da Raposa em julho, sem atuar uma partida sequer.

Já em agosto do ano passado, o brasileiro fechou com o Ternana. O arqueiro, porém, também não somou jogos oficiais pelo time.

Ao longo da sua carreira, Gabriel Brazão também soma passagens pelas categorias de base da Seleção Brasileira e já foi convocado por Tite para o grupo principal, mas não chegou a entrar em campo.

Brazão chega como o 14º reforço do Santos para as disputas do Paulistão e Série B do Campeonato Brasileiro. Antes, o clube anunciou o meia Giuliano, os laterais-direitos Aderlan e Hayner, o lateral-esquerdo Jorge, o zagueiro Gil, o atacante Willian Bigode, o meia Otero, o volante João Schmidt, o atacante Marcelinho, o volante Diego Pituca, o atacante Guilherme, o meia Cazares e o atacante Pedrinho.