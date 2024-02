RMP critica Mário Gobbi: 'As opiniões dele são lamentáveis'

O colunista Renato Maurício Prado criticou no Fim de Papo as declarações do ex-presidente do Corinthians, Mário Gobbi, durante o programa. Gobbi ratificou suas críticas ao comportamento de Abel Ferreira, rebateu a nota do Palmeiras sobre o caso e disparou contra a presidente do clube, Leila Pereira.

Eu não gostaria de conversar mais com ele, não. O tipo de pessoa que ele se mostrou na conversa é inconversável — ele não quer conversar, ele quer dar a opinião dele e dane-se. Eu tentei fazer uma pergunta e ele rapidamente cortou. E ele tem opiniões, que ele tem todo direito de ter, mas as opiniões dele sobre a imprensa, sobre o futebol de maneira geral, são lamentáveis, eu discordo totalmente. Dizer que a Leila não pode lamber o sapato dele, pelo amor de Deus, o que é isso? Sinceramente, não quero mais conversar com ele, não. É o tipo de entrevistado pelo qual não me interesso. RMP

Assista ao Fim de Papo na íntegra