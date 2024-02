Rincón fala sobre reconstrução e diz que quer jogar Libertadores no Santos

O meio-campista Tomás Rincón, do Santos, disse que a dor pelo rebaixamento do clube ainda é grande, mas avaliou que o processo de reconstrução está bem encaminhado e pode ser visto no Paulistão.

Em entrevista ao Zona Mista do Hernan, no canal do UOL Esporte no YouTube, que foi ao ar na última segunda-feira (26), Rincón disse que disputar a Libertadores com o Santos seria um grande final para sua carreira.

"A ferida está aberta, é grande, mas o Santos reiniciou uma reconstrução importante. Tenho que agradecer o carinho e o respeito que eu ganhei desde o primeiro dia. Vamos trabalhar para levar o Santos onde o clube merece estar, que é na Série A, levantando taças, voltar à Libertadores", disse Rincón.

[...] Seria muito importante jogar uma Libertadores com o Santos. Seria extraordinário para a minha carreira disputar a Libertadores de 2026", completou.

Rincón ainda falou sobre os motivos que o fizeram escolher o Santos ao decidir retornar para a América do Sul após mais de uma década no futebol europeu. O venezuelano contou que a grande história do clube da Vila pesou para sua opção.

"O Santos tem essa história bonita que me atraiu. É o time de Pelé, de Neymar, de tantos jogadores muito bons que passaram por aqui. Isso me chamou muito a atenção quando tomei a decisão de voltar à América do Sul: poder jogar em um time histórico. Mas eu não sabia da gravidade da situação do clube. Mas eu vim e tentei ajudar", disse Rincón.

