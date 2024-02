Por que São Paulo topou jogar em Brasília contra Inter de Limeira

Do UOL, em São Paulo (SP)

A Inter de Limeira vai mandar o jogo contra o São Paulo no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e o Tricolor topou a mudança de local por alguns fatores, de logística a finanças.

O que aconteceu

O Tricolor aceitou a mudança de local do mando de campo da Inter de Limeira. Tal decisão precisa do aval dos dois clubes e também da Federação Paulista de Futebol.

O São Paulo terá um pequeno bônus financeiro para atuar em Brasília. A equipe do interior negociou o mando da partida por cerca de R$ 1 milhão.

O Tricolor também não terá custos com a viagem e hospedagem na capital nacional. O clube viaja em voo fretado na tarde de hoje (27) e retorna a São Paulo logo após a partida também em voo fretado.

Havia a possibilidade de o jogo ser em outro estádio grande no interior paulista. O São Paulo é o único dos quatro grandes que a Inter de Limeira detém o mando e vender a partida para obter renda alivia os cofres do time do interior.

Dentre as alternativas que se apresentavam, o Tricolor viu Brasília como boa opção. A viagem de avião seria menos cansativa do que um jogo em Presidente Prudente, por exemplo, distante sete horas de ônibus da capital paulista. As acomodações em Brasília também foram consideradas melhores.

