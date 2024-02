Popó ganhou 3,6 mi de seguidores desde que decidiu lutar contra influencers

Além das vitórias nos ringues, Popó também está em alta nas redes sociais. Desde que começou a lutar contra influenciadores, o tetracampeão mundial de boxe ganhou 3,6 milhões de seguidores. Os dados são da ferramenta Crowdtangle.

O que aconteceu

Popó atualmente tem 6,26 milhões de seguidores no Instagram. Antes da luta contra Whindersson Nunes ele tinha 2,58 milhões.

O tetracampeão mundial teve aumento de quase 400% após luta contra o comediante. Popó ganhou 2,06 milhões de seguidores.

Já a luta contra Kléber Bambam garantiu 1,28 milhão de novos seguidores. O confronto aconteceu no último fim de semana, com vitória de Popó em apenas 36 segundos.

Além dos dois, Popó também enfrentou Junior Dublê e Pelé Landy. O pugilista está invicto contra influencers.

Se aproximar dos jovens

Aos 47 anos, Popó afirmou em 2021 que as lutas contra os influenciadores são uma forma de se aproximar das novas gerações. Ele conquistou seu último título mundial em 2006.

Antigamente a gente ficava famoso pela televisão, hoje em dia você fica famoso pelas redes sociais. Popó, à Ag. Fight

Te falo com toda a segurança. Os nossos lutadores do Brasil sabem ser lutadores, lutam bem, conquistam seus ouros, mas ainda não sabem ter o carisma do que é ser um ídolo. E as pessoas sentem falta disso. Aí elas pegam aquela pessoa que já é ídolo, vê que a pessoa gosta da nossa modalidade e coloca o cara como ídolo da modalidade. É isso que está acontecendo. A galera não sabe atingir quem está dentro de casa assistindo, passar uma emoção bacana quando dá uma entrevista, falar da família de uma forma verdadeira, falar das dificuldades, que pode superar.

Popó ainda não tem uma nova luta marcada e recusou desafio de Vitor Belfort.