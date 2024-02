Popó após nocautear Bambam no boxe: 'Ele não sabe se defender, é fraco'

Acelino Popó Freitas classificou a luta de boxe do último fim de semana contra Kleber Bambam, ocorrida no FMS 4 na Vibra São Paulo, como uma "vergonha". O tetracampeão deu a declaração ao jornal O Globo.

Ele também criticou os atributos técnicos do oponente, que fez sua estreia nos ringues e, mesmo dizendo que "chocaria o mundo", acabou nocauteado em menos de um minuto.

Para o boxe, essa luta com o Bambam foi uma vergonha. Ele não sabe se defender e é fraco. Se fosse homem, levantava Popó ao O Globo

Durou pouco

Popó não deu margem para o rival aparecer. Em uma Vibra São Paulo pulsante, o baiano resolveu as tretas com o ex-BBB desde o início do duelo. Ele partiu para cima do desafeto e, em menos de 30 segundos, já havia acertado o rosto do paulista.

Bambam tentou fugir, mas era tarde demais: o tetracampeão continuou "macetando" fez o público explodir com 58 segundos, quando derrubou de vez o fisiculturista, que não conseguiu se levantar.

Popó acerta soco em Kleber Bambam durante luta principal do Fight Music Show 4 Imagem: Bruno Madrid/UOL

A torcida, quase toda do tetracampeão, foi ao delírio: "Foi mais rápido que miojo", brincou o humorista Tirulipa ainda no palco. "Foi só isso? Eu fiquei sete horas aqui para isso?" se lamentou um anônimo em meio aos comentários eufóricos sobre o nocaute.

Rivalidade cresceu nos últimos anos

A luta serviu como uma espécie de "acerto de contas" entre Popó e Bambam. O tetracampeão mundial de boxe e o fisiculturista e campeão da 1ª edição do BBB eram amigos, mas romperam em 2022.

Mamá Brito, CEO do FMS, disse que a treta não surgiu apenas para se transformar em uma luta: um pedido não atendido gerou a troca de farpas entre eles.

"O Bambam chamou o Popó para fazer um podcast, e o Popó não respondeu. O Bambam é uma explosão e, por muito pouco, ele fica bravo demais", disse o empresário ao canal "Vê se Pode", do YouTube.

O ex-BBB afirmou que o tetracampeão "ficou meio arrogante" depois de encarar Whindersson Nunes na 1ª edição do FMS. Foi por este motivo que ele resolveu desafiar o desafeto a luta em questão.